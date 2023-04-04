В Череповце 40 человек пошли служить контрактниками

Больше 40 череповчан выбрали службу по контракту в этом году. Об этом сообщает официальный сайт Череповца со ссылкой на военкомат. Добровольцы чаще всего подписывают контракты для участия в СВО. И сейчас контракт можно заключить минимум на 11 месяцев, набор ведется в ВДВ.

«Одни идут из патриотических соображений, другие хотят заработать В пункте постоянной дислокации учебной части контрактники получают от 30 до 45 тысяч рублей в месяц, в зоне СВО — около 200 тысяч. После первого месяца положены подъемные и матпомощь. Дополнительные выплаты предусмотрены за уничтожение или захват техники: миллион за захват танка „Леопард“, 500 тысяч — за его уничтожение, 200 — за уничтожение вертолета. Контракт можно заключить минимум на 11 месяцев. Тем, кто подписывает контракт свыше года, положена единовременная выплата в 195 тысяч рублей. Каждые полгода дается оплачиваемый отпуск. Контракт могут подписать и мобилизованные», — цитирует сайт военком Череповца и Череповецкого района Артём Вихарев.