Парень имел проблемы с наркотиками и воровал персональные данные, работая в вологодском салоне связи

Следствие вело Управление ФСБ.

Житель Вологды воровал и продавал конфиденциальные данные оператора связи Он был осужден, сообщает пресс-служба областного Управления ФСБ.

Молодой человек 2001 года рождения работал в компании – оператора связи. С мая по июль прошлого года он по просьбе заинтересованного лица получал доступ к персональным данным абонентов - их паспортным данным, почтовым и электронным адресам, сведениям о SIM-картах, финансовым операциям, корректировкам, а также к детализации их соединений. Он фотографировал эту информацию и отправлял заказчику через «Telegram». За свои услуги он получал вознаграждение.

В итоге уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 272 УК России (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Его расследование вели сотрудники следственного подразделения областного УФСБ России.

Молодой человек предстал перед судом. Городской суд признал фигуранта виновным. Ранее – в августе 2022 года вологжанин уже был осужден за преступления по статьям 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и статье 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) , так что по совокупности он был приговорен к шести годам девяти месяцам лишения свободы со штрафом в 30 тысяч рублей.