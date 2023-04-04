Пьяный водитель, совершая поворот, выскочил на тротуар и сбил вологжанина

Пьяный водитель на авто буквально отыскал пешехода на пустом тротуаре, сбил его и долго колесил по газону. Когда наконец он остановился, то так и не подошел к пострадавшему, который чудом остался жив.

ДТП произошло в Вологде на перекрестке Конева – Архангельская.

Как видно на видео, при повороте налево ВАЗ-2110 машина потеряла управление, она выехала на встречку, потом на тротуар. Пешеход был сбит. Очевидцы вызвали полицию.

Как сообщила полиция, за рулем находился нетрезвый 35-летний мужчина без прав. 34-летний пешеход доставлен в больницу