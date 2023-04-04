Глава Сокольского райна рассказал о подробностях гибели 10-месячной девочки

Стала известна причина гибели 10-месячной девочки в Соколе. Накануне СУ СК РФ по региону сообщил, что мать обнаружила тело погибшей девочки в детской коляске. Проведена экспертиза. Медики установили, что причина смерти - воспаление легких. Это был восьмой ребенок у женщины, на остальных семерых она была лишена родительских прав. Ранее женщина переезжала из одного населенного пункта в другой. В Сокол она приехала из Вологды. Об этом сообщил глава Сокольского округа Юрий Васин.

Он же рассказал всю известную ему информацию:

"Сообщение о смерти ребенка поступило в дежурную часть МО МВД России „Сокольский“ в 6 часов утра в субботу 1 апреля. В Дежурную часть позвонил сожитель матери девочки. С его слов, девочку обнаружила мать. Женщина уложила ребёнка спать в коляске и, когда проснулась и подошла к девочке, обнаружила ее без признаков жизни. Выяснилось, что женщина с дочкой приехала в Сокол 4 месяца назад и сняла квартиру в многоквартирном доме по улице Калинина.

Девочка являлась ее восьмым ребенком. В 2021 году женщина была лишена родительских прав на всех предыдущих семерых детей. Ранее она проживала в разных районах Вологодчины, последнее место жительства — город Вологда. В Соколе женщина не зарегистрировалась, информацию о ребенке в детскую поликлинику Сокольской ЦРБ не передала и к врачам ни разу не обращалась. Соответственно, медицинский патронаж девочки не осуществлялся.

Семья на учете в органах опеки и Подразделении по делам несовершеннолетних, а также в правоохранительных органах не состояла. Никаких тревожных сигналов относительно данной семьи во время ее пребывания в Соколе не зарегистрировано. Таким образом, у органов опеки и социального обслуживания не было никаких оснований для того, чтобы взять эту семью на контроль», — рассказал Юрий Васин.

Сейчас по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.