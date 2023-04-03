Беременную жительницу Верховажья лишили родительских прав на троих детей

В Верховажье беременную женщину лишили родительских прав на троих детей. В суд обратилась администрация округа. Чиновники потребовали ограничения женщины в родительских правах и взыскании с неё алиментов на содержание семилетнего, четырёхлетнего и двухлетнего детей.

Выяснилось, что семья состоит на контроле отдела опеки и попечительства с 2021 года, а также на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, мать не водит их к врачу, а дома - антисанитарные условия. Женщина пьет в присутствии детей, уходит в пьяные компании, оставляя их одних. Профилактическая работа проводилась, но никаких результатов не дала.

«Ответчик в судебном заседании требования не признала. Пояснила суду, что в настоящее время спиртные напитки не употребляет, так как в январе 2023 года узнала, что беременна. Имеет намерение изменить свой образ жизни», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Отец детей просил отдать детей ему на попечение.

Суд удовлетворил иск, передал детей на попечение отцу и взыскал с женщины алименты.