В Вологодскую область пришла похоронка из зоны СВО

Фото: страница главы Верховажского округа Александра Дубова.

В Верховажье пришла похоронка из зоны СВО. О смерти земляка сообщил глава Верховажского округа Александр Дубов.

«Сегодня стало официально известно о том, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Евгений Николаевич Бовыкин», — написал он на своей официальной странице и выразил соболезнование родным и близким.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего. Это невосполнимая утрата. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа, - пишет Александр Васильевич. - Евгений был добрым, отзывчивым человеком, хорошим другом, любящим отцом, мужем, сыном. Все жители Верховажского округа скорбят вместе с родными и близкими».

Под его постом появляются многочисленные комментарии - земляки выражают соболезнования.