Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 17:31

В Череповце заменят дорожные знаки, установленные в прошлом веке

А также обновят выцветшие на солнце
Иван Чухнин

В Череповце в этом году заменят более 1200 дорожных знаков. В последующие годы указатели продолжат менять в плановом режиме. Это пообещал мэр Вадим Германов ВКонтакте. Знаки заменят за счет городского бюджета в рамках городской программы. Заменят знаки, установленные в прошлом веке, а также выцветшие на солнце.

«Больше всего страдают знаки, обращенные на южную сторону: солнце стирает красные элементы, превращая их в белый круг или треугольник. Еще заменят знаки, установленные в 90-е годы. Они тоже потеряли информативность», — сообщил Вадим Германов.