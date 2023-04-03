В Череповце заменят дорожные знаки, установленные в прошлом веке

В Череповце в этом году заменят более 1200 дорожных знаков. В последующие годы указатели продолжат менять в плановом режиме. Это пообещал мэр Вадим Германов ВКонтакте. Знаки заменят за счет городского бюджета в рамках городской программы. Заменят знаки, установленные в прошлом веке, а также выцветшие на солнце.

«Больше всего страдают знаки, обращенные на южную сторону: солнце стирает красные элементы, превращая их в белый круг или треугольник. Еще заменят знаки, установленные в 90-е годы. Они тоже потеряли информативность», — сообщил Вадим Германов.