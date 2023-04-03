В Вологде болотина едва не засосала маму с ребенком

Опасное место выглядело как ровная площадка.

В Володе чуть не утонули в грязи мама с ребенком. На помощь пришли спасатели.

ЧП случилось 3 апреля утром на улице Петина неподалёку от её пересечения с улицей Возрождения. Женщина и девочка шли по сырой земле, которая оказалась болотиной. В итоге их засосало так, что самостоятельно они не смогли оттуда выбраться.

«Дежурная смена незамедлительно выехала на место происшествия, буквально вытащила женщин из грязевой ловушки и доставила до дома, так как с обувью, увы, пришлось попрощаться», — сообщает аварийно-спасательная служба областной столицы.