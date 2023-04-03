Под Череповцом в результате ДТП лес залили битумом

Фото: УМВД России по Вологодской области

В Череповецком округе произошло ДТП с ущербом для экологии. Об этом сообщил глава округа Роман Маслов.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Авария произошла 2 апреля вечером 51 км федеральной трассы А-114 в районе деревни Владимировки. В 20:10 грузовой автомобиль ДАФ столкнулся с Рено Сандеро. К счастью, все оказались живы. Но грузовик вылетел в кювет и перевернулся, произошла разгерметизация цистерны, в которой находился битум.

Розлив нефтепродуктов занял площадь 50 кв м. Угрозы попадания в грунтовые воды нет.