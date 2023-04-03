Сокольчанка обнаружила в детской коляске свою 10-месячную дочь мертвой

Возбуждено уголовное дело.

В Соколе устанавливаются обстоятельства смерти 10-месячного ребенка. Следственными органами СУ СК России по Вологодской области по факту смерти девочки 2022 г.р. возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранним утром 1 апреля 2023 года женщина 1989 г.р., проживавшая в квартире дома на ул. Калинина в городе Сокол, обнаружила в детской коляске тело своей 10-месячной дочери. Сотрудниками Сокольского межрайонного следственного отдела был произведен осмотр места происшествия и тела ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) законного представителя потерпевшей, должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, причины и условия ему способствовавшие, осуществляется сбор характеризующих семью данных.