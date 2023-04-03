Вологжане ищут работу с зарплатой свыше 40 тысяч рублей в месяц

Вологжане ищут работу с зарплатой свыше 40 тысяч рублей "Средние зарплатные ожидания жителей Вологодской области по итогам февраля составили 42,6 тысяч рублей," - такие данные опубликовала платформа онлайн-рекрутинга hh.ru

Проанализировав резюме, специалисты назвали еще одну цифру: за год выросли зарплатные ожидания выросли на 3,2 тысячи рублей.

Однако 42% вологодских соискателей готовы пойти на уступки - снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения текущей работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Это несколько выше, чем по Северо-Западному федеральному округу и по России – 41%.

Чаще проявляют гибкость и согласны на уступки соискатели из профессиональных сфер «Информационные технологии» (сразу 54% готовы на такой шаг), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (51%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (44%).