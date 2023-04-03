Под Вологдой разлившаяся река затащила ребенка в трубу

В Вологодской области мальчика потоком воды унесло в трубу. ЧП случилось на реке Шограш в Вологодском районе, где ранее размыло мост.

Об этом сообщает местная жительница Ольга Лапина, она беспокоилась за судьбу ребенка: «Сегодня на мосту, ранее размытом, трое мальчишек, предположительно с Бурцева, перебирались через реку и двое упали. Мои ребята в окно видели, что они спускались к реке, подумали зеваки, но услышав крики побежали. Один выбрался сам, а второго затащило в трубу. Нашли его и вытащили, откачали, раздели, завернули в свои куртки и отнесли соседу ближайшему, вызывая скорую".

Она волновалась: "Очень волнует состояние мальчика, все ли у него хорошо?"

Другие очевидцы сообщили подробности: «Мы отогрели, дали горячего чаю, сухую одежду. Потом приехала „Скорая“, а чуть позже, папа мальчика. Обошлось, и, надеюсь, научило его на всю жизнь».

Напомним, река Шограш размыла дорогу в СНТ «Осаново» под Вологдой, организован объезду через Бурцево.