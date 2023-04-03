В Вологде прощаются с "улыбающимся директором" Николаем Дьяковым

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В 10 утра 3 апреля в храме во имя Святого Лазаря, что находится в Вологде, в парке Мира, началось прощание с Николаем Дьяковым. Простится с учителем, коллегой пришли сотни вологжан. Он найдет упокоение на Горбачевском кладбище.

Последние пять лет Николай Дьяков работал директором 41-й школы Вологды, а так же преподавал - он был историком. До этого в Администрации города Вологды он руководил Управлением культуры.

Николай умер от рака 31 марта в клинике Москвы, где проходил лечение.

Пост о его смерти опубликовал мэр Вологды Сергей Воропанов. Слова соболезнования высказали сотни вологжан.

Николая Алексеевича помнят как порядочного, открытого и доброго человека. Главным оружием его была улыбка. Ему был 41 год.

Приносим соболезнования родным и близким.