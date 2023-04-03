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НовостиОбщество3 апреля 2023 6:38

Три легковушки сгорели в Вологде во дворе улицы Ярославской

Иван Чухнин
Фото: МЧС.

Фото: МЧС.

Стала известна официальная информация о пожаре в Вологде на улице Ярославской, который произошел 2 апреля.

Сообщение о возгорании поступило в 13 часов 06 минут. Горели три транспортных средства: легковые автомобили Лада Приора, Ниссан Алмера и ВАЗ 21140. Автомобиль Лада Приора выгорел почти полностью. У Ниссан Алмера: лакокрасочное покрытие на левой стороне автомобиля, закопчен салон, отсутствует остекление задней левой двери, оплавлены детали салона с наружной левой стороны. ВАЗ 21140 - повреждены задняя часть автомобиля, частично выгорели личные вещи, закопчен салон.

На место выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Предварительная причина: неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства или неисправность электрооборудования транспортного средства.