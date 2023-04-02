У череповецких деревьев появится искусственная кора

В Череповце спасают деревья от травм и повреждений - их защищают «искусственной корой». Это специальный состав, который застывает и становится надежной защитой дереву. Его наносят на ствол. Уже деревья обработали на ряде улиц - Мамлеева, Вологодской и Верещагина. Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

«После зимы у некоторых деревьев местами повреждена кора, обнажена древесина. Мы заказали специальный дезинфицирующий и заживляющий состав, который состоит из минеральных и полимерных смол. Составом промазываем стволы, проводим санацию: защищаем деревья от болезнетворных бактерий, паразитических грибов. Повреждения на стволе быстрее заживают. Эту работу продолжим и на других улицах», — пояснил начальник службы по озеленению и благоустройству «Спецавтотранса» Всеволод Селезнёв.

В Череповце планируют продолжить зеленые посадки - высадят более 100 деревьев и около двух тысяч кустов: ив, рябин, декоративных яблонь, пузыреплодника и спиреи.