Вологодский лес прибыл в Египет морским судном

Судно способно принять на бор более 12 тыс кубометров пиломатериалов.

В Египет поставлена партия пиломатериалов. В Александрию уже прибыло первое морское судно с вологодским грузом. Это 12 тысяч кубометров сосновых пиломатериалов.

Это самая большая морская поставка группы компаний "Вологодские лесопромышленники". Судно имеет 140 метров в длину, 23 метра в ширину, вмещает в себя более 12 тысяч кубометров продукции, погрузка идет не в контейнерах - пакетированный пиломатериал располагается в трюмах и на палубе. Об этом сообщил директор по поставкам древесины и логистике Анатолий Щербаков на странице Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» ВКонтакте.

В этом году планируется поставить в Египет еще 6-7 подобных партий.