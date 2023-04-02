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НовостиЭкономика2 апреля 2023 16:26

Вологодский лес прибыл в Египет морским судном

Таких поставок будет несколько
Иван Чухнин
Судно способно принять на бор более 12 тыс кубометров пиломатериалов.

Судно способно принять на бор более 12 тыс кубометров пиломатериалов.

В Египет поставлена партия пиломатериалов. В Александрию уже прибыло первое морское судно с вологодским грузом. Это 12 тысяч кубометров сосновых пиломатериалов.

Это самая большая морская поставка группы компаний "Вологодские лесопромышленники". Судно имеет 140 метров в длину, 23 метра в ширину, вмещает в себя более 12 тысяч кубометров продукции, погрузка идет не в контейнерах - пакетированный пиломатериал располагается в трюмах и на палубе. Об этом сообщил директор по поставкам древесины и логистике Анатолий Щербаков на странице Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» ВКонтакте.

В этом году планируется поставить в Египет еще 6-7 подобных партий.