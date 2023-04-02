В Вологодской области размыта еще одна дорога

ФОто: газета "Звезда", ВКонтакте.

В Шекснинском районе размыло дорогу. Там вышла из берегов река Пишковка. Теперь ехать нужно в объезд: от Нифантово можно проехать только до деревни Гари. Через Пачу – только до деревни Красное.

Объявление в районной газете «Звезда» прокомментировали шекснинцы. Они особо и не удивлены: "Каждый год размывает..."

"Это не Пишковка вышла из берегов, это проезд в этом месте запущен донельзя!", "Она каждый год выходит из берегов, и всё никак проблему решить не могут", "Опять засыпают песком и до следующей весны". — комментируют в соцсетях.

И, вроде бы есть способ, чтобы инцидент не повторялся: закопать трубы, которые обеспечат проход большого объема воды. Но пока власти не идут на это, отделываясь более дешевыми полумерами.