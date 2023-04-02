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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 10:31

В Вологде во дворе дома на Пошехонском шоссе - пожар

Иван Чухнин
Во дворе дома - пожар. Фото: Никита Максимов.

Во дворе дома - пожар. Фото: Никита Максимов.

Водители Вологды сообщили в соцсетях о запахе гари в районе перекрестка Пошехонского шоссе и улицы Преминина.

Вологжанин Никита Максимов предоставил фотографии: во дворе дома №13 на Пошехонском шоссе - пожар. Похоже, горел открытым пламенем припаркованный автомобиль. От такой температуры могут пострадать и припаркованные рядом автомобили. ЧП случилось в начале второго дня 2 апреля.

На место выехала пожарная команда. В 13:16 открытое пламя было сбито.

Официальная информация будет добавлена.

Фото: Никита Максимов.

Фото: Никита Максимов.