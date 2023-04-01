Вологжане выражают соболезнование родным по поводу смерти Николая Дьякова

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В Вологде 31 марта на 42 году жизни скончался Николай Дьяков - педагог, кандидат исторических наук, талантливый руководитель. Он работал директором школы №14. Ранее он возглавлял управление культуры.

Вот что пишет на своей страничке мэр Вологды Сергей Воропанов: "В период работы в управлении культуры города много сил вложил в сохранение памятников, при нем появился и стал пополняться экспонатами музей техники парка Победы. Последние 5 лет Николай Алексеевич возглавлял 14 школу, одну из крупнейших в нашем городе. В ней учится 1800 детей. Она стала первой из вологодских школ, фасад которой украсила работа фестиваля стрит-арта "Палисад"".

Он выразил соболезнования всем тем, кто знал Николая Дьякова, родным и друзьям.

Под постом появились сотни комментариев - вологжане выражают соболезнования.

Максим Маркелов : "Николай Алексеевич был моим однокурсником и даже одногруппником по истфаку ВГПУ. Выпуск-2003. Очень умный, эрудированный и при этом, невероятно позитивный человек. Большая утрата. Очень жаль, что в самом расцвете сил, когда мог сделать ещё очень много."

Николай Колыгин: "Светлая память, соболезнования родным и близким Н.А.Дьякова" .

Любовь Тихомирова : "Какая беда... Мои самые искренние соболезнования родным... Светлая память рабу божию Николаю".

Елена Титова:"Помню его поздравления в адрес молодежного театра " Сонет", помню на улицах в центре города - всегда в хорошем костюме, радостного, улыбчивого, один раз разговаривали по телефону летом, лет 7 назад. Открытый, искренний человек... Соболезную всем близким, родным, друзьям, коллегам".

Юлия Кузьминых: "Светлая память нашему дорогому однокласснику. Доброму, улыбчивому, светлому человеку. Соболезнования родным и друзьям от педагогов и одноклассников. Скорбим вместе с Вами!"

Лариса Ковалева: "Вечная память,светлый был человек,трагическая потеря для семьи и нас-вологжан.Добрые воспоминания о нем останутся навсегда в сердцах тех,кто его знал".

Людмила Виноградова: "Николай Алексеевич, светлая память от студентов ВИБ".