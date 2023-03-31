В Соколе арестовали мужчину, зарезавшего знакомого

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Соколе в ночь с 26 по 27 марта убили человека. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

В квартире дома на улице Менделеева местный житель обнаружил мертвого 59-летнего знакомого в его квартире и позвонил в полицию.

На теле погибшего правоохранители обнаружили признаки насильственной смерти – несколько колото-резаных ран. Подозрение пало на знакомого местного жителя. Установить его местонахождение удалось сотрудникам полиции спустя несколько дней. Под тяжестью улик фигурант признался в содеянном, был задержан следствием.

В его квартире при обыске были обнаружены следы преступления. По версии следствия, смертельные травмы мужчина получил при выяснении отношений.

31 марта по ходатайству органов следствия подозреваемый заключен под стражу судом.