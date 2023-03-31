В Череповце мужчина зарезал собутыльника и продолжал с ним пить

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Череповце в конце марта убили 48-летнего мужчину. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

В полицию обратилась пенсионерка, сообщившая, что ее 48-летний сын, несколько дней отсутствовавший дома, перестал выходить с ней на связь. Она заявила, что сын звонил ей в последний раз нетрезвый - стало понятно, что он был в запое.

Полицейским удалось выяснить, что пропавший несколько дней гостил в квартире ранее судимого череповчанина. Полиция выехала в дом на ул. Батюшкова. В квартире сделали страшную находку: там находилось бездыханное тело пропавшего с признаками насильственной смерти. Хозяин жилплощади в это время не просыхал.

Подозреваемый осободился из мест лишения свободы только осенью прошлого года. Он в ходе совместного употребления спиртного ударил ножом в грудь своего гостя, а тот скончался на месте. Рецидивист продолжил пить.

Мужчина на допросе сознался в содеянном и продемонстрировал свои показания на месте. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.