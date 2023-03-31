В Вологде спецслужбы тренировались на школе №25 против политических террористов

Фото: пресс-служба УФСБ России по Вологодской области

В Вологде 30 марта прошла антитеррористическая тренировка по теме «Осуществление первоочередных мер по пресечению террористического акта на объекте социальной инфраструктуры». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Вологодской области.

Согласно легенде, нападавшие захватили заложников из числа персонала школы и учащихся, а затем выдвинули невыполнимые политические требования.

В работу включилась оперативная группа: оцепили район проведения тренировки, дорожное движение пустили в объезд места ЧП, а здание школы блокировали. При помощи Администрации города условно эвакуировали жителей близлежащих домов и работников объектов торговли, а также подготовили медучреждения на случай осложнения.

«В ходе тренировки сотрудниками полиции отработана вводная по поиску и задержанию пособника условных террористов. Цели и задачи тренировки достигнуты», — рассказали в УФСБ.

В тренировке приняли участие представители УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, Росгвардии, Вологодского ЛО МВД России на транспорте, Администрации Вологды.