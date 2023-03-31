В поселке Можайское под Вологдой обновят четыре спортобъекта

В поселке Можайское под Вологдой появятся новые спортивные площадки и оборудование благодаря программе "Народный бюджет". Об этом сообщил спикер Заксобрания региона Андрей Луценко.

В поселке обновление ждет 4 объекта - идеи предлагали сами жители. В центре на месте старого детского городка появится скейт-парк и площадка для воркаута. Вокруг площадки для волейбола, появившейся в прошлом году, установят забор. Кроме того, благодаря "Народному бюджету" будет благоустроена территория рядом с ФОКом: там появится плитка и ограждение.

"Сейчас доля областного бюджета в финансировании проекта составляет 70%, местного бюджета и средства бизнеса – 25%, средства местных жителей – не менее 5%. В этом году размер областной субсидии был увеличен почти на 100 млн рублей по сравнению с прошлым годом и составил 500 миллионов. За годы существования программа показала свою востребованность на Вологодчине", - отметил Андрей Луценко.