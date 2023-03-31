Путин утвердил перечень поручений по поддержке леспрома Вологодчины

22 марта Владимир Путин утвердил перечень поручений по поддержке лесопромышленного комплекса Вологодской области. В перечне учтено большинство инициатив Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Вологодчины Олега Кувшинникова.

Вологодская область может стать центром деревянного домостроения России ввиду большой лесосеки и развитого промышленного комплекса. За счет деревянного домостроения планируется решать вопрос переселения граждан из аварийного жилья. Президент поручил выделять из федерального бюджета до 10 млрд рублей ежегодно, начиная с 2023 года, на строительство деревянных малоэтажных жилых зданий с использованием отечественных деревянных домокомплектов заводского изготовления. Также эти конструкции будут применяться и для модернизации отделений почтовой связи.