В Череповце с 10 апреля по 4 июня пройдут городские субботники

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Череповце до 28 апреля можно подать заявку на проведение субботника. Заявки принимаются от предприятий, организаций и простых горожан.

Регистрация на мероприятие необходима, чтобы всем хватило инвентаря и чтобы мусор своевременно вывезли городские службы. По заявке бесплатно предоставляется уборочный инвентарь и мешки для мусора. Зарегистрироваться можно на официальном портале города.

«В графе „территория для субботника“ открывается карта. Там нужно выбрать участок. Потом выбрать дату. Субботники пройдут с 10 апреля по 4 июня. Если какой-то день уже занят, система не даст его выбрать. В строке „Период проведения субботника“ выбираем с 10 до 13 часов или с 15 до 18. Затем вручную нужно указать точное время начала и окончания субботника. Например, выбрали период с 15 до 18 часов, указываете точное время: с 16:30 до 17:30», — пояснила пресс-секретарь департамента ЖКХ Юлия Бочкарёва.

Справки по телефону +7 921 687-46-49 в будни с 8 до 17 часов.