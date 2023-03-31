В Череповце 1 апреля можно сдать мусор в переработку

Фото со страницы "РазДельного сбора" ВКонтакте

В Череповце на 1 апреля запланирована акция «РазДельный сбор». С 11 до 13 часов мусор можно сдать на переработку у «Алмаза», на площади Химиков и у школы № 14 на Городецкой.

На апрелькую акцию уже записались 80 волонтеров. Однако добровольцев все еще набирают. Экоактивисты отметили, что на этой акции не принимается пластик с маркировкой 05/PР. "Чтобы сдать такую пленку переработчикам, нужно накопить партию, а подходящего помещения у нас нет, мы его по-прежнему ищем", - рассказала координатор движения.

В День дурака можно будет сдать металл, макулатуру, стекло, несколько видов пластика, батарейки и аккумуляторы, отходы электроники. За подробностями волонтеры приглашают в группу ВКонтакте «РазДельный сбор».

В марте улов на акции составил 230 кг пластика, больше 300 кг упаковки и макулатуры, 130 кг опасных отходов, батареек и электроники.