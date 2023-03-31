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НовостиОбщество31 марта 2023 11:23

В Череповце поймали опасного преступника - расклейщика объявлений

Мужчина, разъезжая на машине, портил вид города
Евдокия САХАРОВА

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце на улице Сталеваров полицейские отловили 32-летнего нарушителя. Мужчина катался на своей машине по центру и расклеивал рекламные объявления в запрещенных для этого местах. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Как выяснилось, череповчанин уже стал рецидивистом - его и раньше привлекали к ответственности за такое же нарушение. На этот раз он организовал строительную бригаду и искал новых клиентов.

Отмечается, что за рецидив наказание обещает быть жестче, решается вопрос о возбуждении административного дела за размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах.