В Череповце поймали опасного преступника - расклейщика объявлений

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце на улице Сталеваров полицейские отловили 32-летнего нарушителя. Мужчина катался на своей машине по центру и расклеивал рекламные объявления в запрещенных для этого местах. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Как выяснилось, череповчанин уже стал рецидивистом - его и раньше привлекали к ответственности за такое же нарушение. На этот раз он организовал строительную бригаду и искал новых клиентов.

Отмечается, что за рецидив наказание обещает быть жестче, решается вопрос о возбуждении административного дела за размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах.