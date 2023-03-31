Весенний сезон охоты на Вологодчине начнется в конце апреля

В Вологодской области скоро стартует весенний сезон охоты. В «южных» районах охота будет объявлена с 29 апреля по 8 мая. Прием заявок с 10 апреля.

«Вологодские любители охоты уже начинают подготовку. Чистят ружья, проводят ревизию экипировки, скрадков, пополняют запасы патронов, приобретают или мастерят манки, вспоминают навыки подманивания пернатой дичи и намечают места для предстоящей охоты», - отметил замгубернатора Михаил Глазков.

Поохотиться первыми смогут жители Бабаевского, Белозерского, Вологодского, Грязовецкого, Кадуйского, Сокольского, Усть-Кубинского, Устюженского, Чагодощенского округов и Кириловского, Череповецкого, Шекснинского районов. На селезня с подсадной уткой охота будет разрешена до 28 мая.

Для «северной» зоны заявки начнут принимать с 12 апреля. Это касается территорий Бабушкинского, Верховажского, Великоустюгского, Вожегодского, Кичменгско-Городецкого, Междуреченского, Нюксенского, Сямженского, Тарногского, Тотемского и Харовского округов, а также Вашкинского, Вытегорского, Никольского районов охота на боровую и водоплавающую дичь разрешена в период с 1 мая по 10 мая включительно и до 30 мая в случае охоты на селезня с подсадной уткой.

Документы на разрешение можно подать через портал «Госуслуги» или МФЦ города. В летний сезон охотник вправе добыть до 3 особей гуся, вальдшнепа. Нормативы изъятия глухаря и тетерева в период весенней охоты на территории Вологодской области установлены в объеме до 10% от численности.

Кстати, за 2022 год удалось добыть на Вологодчине 263 волка. Лидерами выступили Вытегорский район 27 особей, Бабаевский и Великоустюгский по 25, Тотемский 23. За истекший период 2023 года добыто 167 волков. Лидеры: Бабаевский 25, Устюженском 20, Верховажский 15.