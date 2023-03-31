Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 марта 2023 11:04

В Череповецком округе запретили выход на лед

На лед Шексны в Череповце выходить нельзя уже как 10 дней
Евдокия САХАРОВА

В Череповецком округе с 31 марта объявлен запрет выхода на лед. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Череповце.

Нельзя выходить и выезжать на лед, кроме суден на воздушной подушке и аэролодки. Спасатели отметили, что каждую неделю в водоемы проваливаются снегоходы и мототехника. На Рыбинском водохранилище на данный момент толщина льда местами достигает 30 см. Лед рыхлый и технику выдержать он не сможет. Кроме того, на льду много воды, есть большие промоины.

Напомним, в Череповце запрещено выходить на лед Шексны еще с 21 марта.