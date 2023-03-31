В Череповецком округе запретили выход на лед

В Череповецком округе с 31 марта объявлен запрет выхода на лед. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Череповце.

Нельзя выходить и выезжать на лед, кроме суден на воздушной подушке и аэролодки. Спасатели отметили, что каждую неделю в водоемы проваливаются снегоходы и мототехника. На Рыбинском водохранилище на данный момент толщина льда местами достигает 30 см. Лед рыхлый и технику выдержать он не сможет. Кроме того, на льду много воды, есть большие промоины.

Напомним, в Череповце запрещено выходить на лед Шексны еще с 21 марта.