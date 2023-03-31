22 апреля в Вологде объявлен общегородской субботник

В Вологде 22 апреля, в субботу, пройдет общегородской субботник. Принять участие могут организации, предприятия, учебные заведения, УК, ТОСы и все желающие. Подробности сообщила пресс-служба Администрации города.

А с 22 апреля по 22 июня запланирован «двухмесячник по благоустройству города». Цель – привести город в порядок после зимнего периода.

"В период проведения двухмесячника будут приведены в порядок зеленые зоны города, водоохранные зоны рек, микрорайоны города и территории, прилегающие к многоквартирным домам, предприятиям, организациям, торговым точкам. Подчеркну, что эти территории не входят в контракт с подрядчиком, осуществляющим уборку города. Департаментом городского хозяйства будут организованы работы по сбору и вывозу мусора от муниципальных учреждений и предприятий, с придорожных газонов и общественных территорий. Для уборки общегородских территорий инвентарь будет предоставлен департаментом, дворов – управляющими компаниями", – рассказал начальник департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Заявить о своем участии в субботнике можно по телефону Службы городского хозяйства 72-23-05.

22 апреля на 20 площадках, перечисленных на картинке, пройдет экоквест «Весенний кубок Чистоты» международного проекта «Чистые игры». Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно выбрать одну из площадок и заявить команду по ссылке. Кроме того, «Чистые игры» станут одним из мероприятий Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди», который пройдет в Вологде.

Подрядчик, занимающийся содержанием дорог, перешел на весенний формат работ и очищает прилотковые зоны от накопившегося мусора, началась мойка улиц. Планируется вымыть леерные ограждения, остановочные комплексы и другое.