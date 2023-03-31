В Бабаево раскрыли подробности убийства мужа студенткой техникума

Стали известны подробности задержания 20-летней девушки, которая подозревается в убийстве мужа в Бабаево. Информация поступила от пресс-службы судов Вологодской области.

28 января нетрезвая студентка техникума в ходе конфликта ударила собутыльника ножом. На место преступления полицию вызвали соседи: они услышали шум, стук в стены и плач из квартиры пострадавшего.

К прибывшим правоохранителям вышла кричащая подозреваемая вся в крови, она говорила, что её муж умирает. В коридоре лежало тело погибшего. Дама вела себя агрессивно, порезалась разбитой бутылкой и встала на подоконник 2 этажа.

Вместо того, чтобы успкоиться, девушка решила устроить драку - на нее надели наручники. Её действия были квалифицированы как неповиновение законным требованиям полицейских, она была оштрафована на 2000 рублей. Расследование уголовного дела продолжается.