В Вологодской области в двух районах введен режим повышенной готовности из-за возможности подтопления

В Вологодской области из-за паводка ожидаются подтопления. В Вологодском и Грязовецком округах введен режим повышенной готовности.

Как прокомментировал председатель Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области Алексей Зотов, это сделано для повышения степени готовности к возникновению чрезвычайной ситуации.

По словам Алексея Зотова, в 20 округах и районах Вологодской области возможны подтопления. Особе внимание - району Великого Устюга. Там проведены ледорезные работы, выполнено чернение льда на участке более 18 километров, с 5 апреля планируется провести взрывные работы, чтобы избежать заторов.