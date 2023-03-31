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НовостиПроисшествия31 марта 2023 7:36

Стало известно о наказании водителя, сбившей на Порше школьницу на переходе в Череповце

Иван Чухнин

Стало известно о наказании жены хоккеиста «Северстали», которая сбила девочку на пешеходном переходе в Череповце.

ДТП произошло на улице Батюшкова. Яна Вовченко-Александрова, управляя Porsche, сбила пятиклассницу. 11-летняя девочка переходила дорогу со своим 65-летним дедом.

Один автомобиль притормозил, пропуская их, но из-за нее на скорости вылетел зеленый автомобиль Porsche Macan. Пятиклассницу увезли в больницу. Там у неё диагностировали ушибы головы и ног.

В итоге женщина наказана штрафом. Инцидент попал на видеорегистратор. Она признана виновной за непропуск пешехода. Производство по делу прекращено. Ушибы, которые получила девочка, несмотря на сильный удар, признали как повреждения, не причинившие вред здоровью. Поэтому в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения. Об этом Яна рассказала сама в соцсети.

Известно, что она компенсировала моральный вред до судебного заседания.