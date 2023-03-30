В Вологде спасли из полыньи ребенка

В соцсетях рассказали удивительную историю спасения ребенка. Анонимный свидетель инцидента в группе "Онлайн Вологда" заявил, что вечером 28 марта за Дворцом спорта на улице Конева чуть не произошло непоправимое. Двое мальчишек бегали по трубам теплотрассы. Один из них поскользнулся и рухнул в реку Шограш.

Второй ребёнок стал звать на помощь. Проходивший мимо мужчина бросился в реку не раздумывая. «Большими усилиями мальчика вытащил на берег и заставил немедленно бежать домой. Неплохо было бы найти этого спасителя – он достоин награды за спасение утопающих», — пишет пользователь соцстеи.

Комментаторы высказали неизвестному герою множество хороших слов. Однако выяснилось, что это не первый подобный инцидент в этом районе. «Трагический прецедент в этом районе уже был – правда, много-много лет назад: также весной также мальчишка упал с трубы в тот же Шограш, а нашли его дня через два у тоннеля», — сообщила жительница Вологды Ольга Кузнецова.

«В прошлом году наш сотрудник Голиков А.Н. в том же месте рядом с мостом по улице поэта Романова маленькую девочку вытащил из реки. Та кричала о помощи, он не растерялся и бросился на помощь», — добавил вологжанин Михаил Бубнов.