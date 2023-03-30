В Вологде подростки прыгают по льдинам

Кадр с видео baza.net

В Вологде на видео попало, как три подростка беспечно ходили по льдинам у речного вокзала. К счастью, их игры завершились удачно - никто не пострадал. Несовершеннолетние побродили, переступая по отколовшимся льдинам на тающей реке, получили дозу адреналина и успокоились. Чудо, что никто не утонул.

«Беды не произошло. Дети вернулись на берег. Ежегодно весенний тонкий лед становится причиной трагедий на водоемах. Помимо рыбаков, лед привлекает детей и подростков. Юным вологжанам не терпится испытать его на прочность и покататься на льдинах. Уважаемые родители, напомните детям об опасности нахождения на весеннем льду», — пишет компания Baza.net.

Напомним, недавно в Череповце собачку сняли с отколовшейся льдины. Ранее в Вологде ребенок провалился под лед у моста 800-летия.

В прошлом году 7-летний мальчик и 10-летняя девочка провалились под лед в Вологде у дома №5 по Набережной VI армии. Девочку смогли вытащить, мальчика же утащило течение. Его тело нашли спустя почти 2 месяца поисков.

В апреле прошлого года под Вологдой на реке Тошня недалеко от населенного пункта Новый Источни провалились под лед двое мальчиков 7 и 6 лет. Одного успели вытащить, тело второго нашли в 50 метрах от полыньи.