В Череповецком районе свой 104 день рождения отметила Ираида Смирнова

Фото: страница администрации Череповецкого района в ВКонтакте

Жительница деревни Климовское Череповецкого района Ираида Степановна Смирнова 29 марта отметила свой 104 день рождения. Поздравление опубликовали на странице администрации муниципалитета ВКонтакте.

Именинница более 40 лет работала учительницей русского языка и литературы - она Заслуженный учитель РФ. В свои годы ветеран может прочитать наизусть поэму Лермонтова «Мцыри».

Великую Отечественную войну она встретила учителем в школе в Соколе. Со своими учениками она рыла окопы, ухаживала за раненными, сдавала кровь. Сейчас Ираида Степановна - почетный донор. Муж ушел на фронт и пропал без вести - женшина сама вырастила двух дочерей. А теперь у нее 4 внука и 8 правнуков.

Ираида Степановна очень любит шить и вязать, на ее 100-летнем юбилее провели показ мод: все родные одели связанные бабушкой вещи.

Год назад Ираида Степановна потеряла зрение, и чтобы не оставаться без дела, начала собирать пословицы и анекдоты. На данный момент в ее копилке 300 пословиц и десятки анекдотов.

«Как напутствовал поэт Николай Некрасов, «сейте разумное, доброе, вечное». Этому совету всю жизнь стараюсь следовать и я. Наверное, поэтому и живу так долго - стараюсь «сеять» доброе. Того же желаю и молодым людям: во-первых, делать добро и помогать нуждающимся, во-вторых, придерживаться активной жизненной позиции», - отметила Ираида Степановна.

Ираида Степановна призналась, что для нее самой самым ценным в день рождения является «благодарность от учеников, которые поздравили меня и вспомнили интересные моменты наших учебных занятий».