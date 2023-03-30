Десяток череповецких школ получили медиаоборудование

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В Череповце несколько школ выиграли технику в городском медиапроекте «ГромЧе» при поддержке правительства Вологодской области. 32 команды школьников с сентября по март выполняли задания, всего по шесть человек: главный редактор, SMM-специалист, корреспондент, дизайнер, фотограф и оператор.

«Десять школьных команд, набравших наибольшее количество баллов, получили новое оборудование: освещение для студии, стабилизаторы для камер. Еще мы выбрали десять лучших практик. Этим школам подарили наборы блогера: светодиодную лампу, штатив и микрофон», — рассказала координатор медиапроекта Елена Ципилева.