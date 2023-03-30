В Череповце появится буклет с популярными именами для детей

В Череповце сотрудники ЗАГСа и студенты ЧГУ разработали «Атлас имён». В буклет собрали самые популярные и редкие детские имена за последние 10 лет. Об этом рассказали 28 марта на первой экскурсии по ЗАГСу.

«Родители все чаще называют детей именами, которые могут создать проблемы в будущем. Числительными и званиями теперь называть детей запрещено, но вычурные имена остались. Повзрослев, дети хотят сменить имя. Возникает проблема идентификации личности, — говорит студент ЧГУ Михаил Ефремов. — Мы выпустим буклет со статистикой по детским именам, с правовыми аспектами, советами, как выбрать имя ребенку. В первом буклете мы выделили топ-5 имен. За последние пять лет в Череповце прибавилось 517 Артёмов и 508 Софий».

В ЗАГСе также рассказали, как происходит церемония заключение брака.

«У нас есть большой и малый залы. Жениху и невесте нужно подъехать за 20 минут до церемонии, чтобы проверить запись в книге регистрации и в документах. Штамп в паспорт ставить необязательно, но мы советуем это делать. Церемония занимает не больше 20 минут. Кольцами обмениваться тоже необязательно. По желанию молодожены могут исполнить танец. Поздравления от родителей и присутствие свидетелей тоже необязательно. Чтобы поднять бокал шампанского во Дворце бракосочетания, нужно договариваться с предпринимателем, который выиграл конкурс. Сами мы такую услугу не оказываем», — рассказала начальник отдела ЗАГС № 2 Наталия Лазарева.

Собираться в ЗАГСе будут раз в месяц. Запись по телефонам: 51−71−04, 51−87−59, 51−81−91.