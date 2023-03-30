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НовостиОбщество30 марта 2023 9:32

Мэр Череповца расхвалил ямочный ремонт дорог

В городе металлургов ремонт дорожного покрытия ведется круглосуточно
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы мэра Череповца

Фото со страницы мэра Череповца

Мэр Череповца отметил плюсы ямочного ремонта дорог. Вадим Германов заявил, что хорошая смесь выдавит воду. Пока асфальтовые заводы не работают, а температура не позволяет укладывать большие площади асфальта.

"В такое время на помощь приходит ямочный ремонт. Для этого используется литой асфальт — специальная смесь дорожного битума и крошки, нагретая свыше 200 градусов. Состав заполняет яму, вытесняя из нее воду, и достаточно быстро застывает. Такой ремонт недолговечен, но он позволяет продержаться до наступления тепла. Более надежных способов спасать дорогу от ночных заморозков и дневных оттепелей пока еще нет", - пояснил мэр.

Рабочие латают дороги круглосуточно. С начала сезона удалось отремонтировать уже 2500 кв м дорожного полотна. Такой ремонт продолжится до конца апреля. В этом году череповчане отметили, что дороги особенно сильно пострадали после зимы. По заявлению специалистов, во всем виноваты перепады температур и аномальная погода.