В Череповце начали реконструкцию главного коллектора Индустриального района

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В Череповце реконструкцию главного коллектора Индустриального района начал подрядчик ООО ПК «СТИС». Работы проводятся на участке от Красного переулка до улицы Промышленной. Об этом рассказал замгубернатора Антон Стрижов.

Будет выполнена реконструкция участка сети самотечной канализации диаметром от 1000 мм до 1250 мм общей протяженностью более 4,8 км.

«Сейчас на объекте реконструкции выполняются подготовительные работы. Специалисты обследуют и проводят телеинспекцию главного коллектора, выполняют обустройство временных инженерных коммуникаций. На объект завезены необходимое оборудование и материалы. Также подрядная организация готовится к реализации первого этапа работ - санации полимерным рукавом СОТ-У участка коллектора протяженностью 330 метров», - рассказал Антон Стрижов.

Череповчане планируют увеличить производительность главного коллектора Индустриального района. Благодаря реконструкции появится возможность подключить новых абонентов жилищного фонда к централизованной системе водоотведения. Ожидается также, что повысится надежность и качество предоставления коммунальных услуг, снизится аварийность на сетях.

Работы планируют завершить уже в этом году.