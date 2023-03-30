Стали известны личности погибших в жутком ДТП под Череповцом

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповецком районе в среду, 29 марта, в 11 часов вечера произошла ужасная авария на 363 км автодороги Сергиев Посад – Колязин – Рыбинск – Череповец, в которой погибли три человека. Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила новые подробности трагедии.

24-летний череповчанин за рулем ВАЗ-2105 вылетел на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ (с полуприцепом) под управлением 39-летнего жителя Ульяновской области. От удара МАЗ опрокинулся на бок, полуприцеп остался на колесах. От отечественной легковушки осталась лишь металлическая лепешка.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В ДТП погибли трое человек, находившихся в салоне «пятерки»: водитель и два его пассажира – 24-летний житель Череповца и 25-летний житель Ярославской области. К счастью, водитель грузовика при столкновении не пострадал.

На участке автодороги Сергиев Посад – Колязин – Рыбинск – Череповец временно перекрытое движение частично восстановлено и осуществляется по одной полосе.