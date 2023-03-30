В 32 школах Череповца работало почти 200 юных журналистов

В Череповце десять школ получили оборудование для медиацентров Технику выиграли команды, победившие в городском медиапроекте «ГромЧе». Он проходил в Череповце с сентября по март.

Всего участвовало 32 команды по шесть человек в каждой: главный редактор, SMM-специалист, корреспондент, дизайнер, фотограф и оператор.

Десять школьных команд, набравших наибольшее количество баллов, получили новое оборудование: освещение для студии, стабилизаторы для камер.

Еще выбраны десять лучших практик. Этим школам подарили наборы блогера: светодиодную лампу, штатив и микрофон.

Главный итог: кому-то такой проект помог выбрать будущую профессию.