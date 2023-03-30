В вологодский садик на помощь воспитателям выезжали росгвардейы

Пьяным родителям пришлось объясняться с полицией.

В детский сад Вологды пришлось вызывать росгвардейцев. Там распоясались пьяные родители. Звонок поступил из одного из детсадов Заречья. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Вечером забирать своего ребёнка в садик пришли родители, они были сильно пьяны.

27-летний мужчина и 26-летняя женщина вели себя слишком нехорошо: громко матерились, выясняли отношения, проявляли агрессию как по отношению друг к другу, так и к воспитателям.

В итоге по звонку на место прибыли росгвардейцы. Они установили личности обоих дебоширов и отвезли их в отдел полиции. О судьбе ребенка не сообщается.