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НовостиПроисшествия30 марта 2023 7:34

В вологодский садик на помощь воспитателям выезжали росгвардейы

Там распоясались пьяные родители
Иван Чухнин
Пьяным родителям пришлось объясняться с полицией.

Пьяным родителям пришлось объясняться с полицией.

В детский сад Вологды пришлось вызывать росгвардейцев. Там распоясались пьяные родители. Звонок поступил из одного из детсадов Заречья. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Вечером забирать своего ребёнка в садик пришли родители, они были сильно пьяны.

27-летний мужчина и 26-летняя женщина вели себя слишком нехорошо: громко матерились, выясняли отношения, проявляли агрессию как по отношению друг к другу, так и к воспитателям.

В итоге по звонку на место прибыли росгвардейцы. Они установили личности обоих дебоширов и отвезли их в отдел полиции. О судьбе ребенка не сообщается.