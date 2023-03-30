Помощник мошенников забрал у вологжанки более 200 тысяч рублей

В пакете лежало более 200 тысяч рублей. Фото: УМВД области.

В Вологде полицейские задержали подозреваемого с 200 тысячами денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Чехова сотрудники уголовного розыска задержали молодого мужчину. У 25 -летнего вологжанина обнаружили конверт с деньгами, завернутый в пакет. Внутри было более 200 тысяч рублей. Оказалось, деньги он забрал у 83-летней пенсионерки. Мошенники по телефону убедили доверчивую бабушку, что ее внучка попала в ДТП. И чтобы "решить вопрос" женщине необходимо было заплатить.

А задержанный в социальной сети нашел подработку. Ему нужно было ездить по адресам, забирать деньги и переводить на указанный банковский счет. За такую работу вологжанину обещали процент.

Однако вологжанина задержали с поличным. Деньги будут возвращены пенсионерке.

Как сообщает УМВД области, по данному факту следственным отделом №1 СУ УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 УК РФ и ч.2 ст.159 УК РФ (Покушение на мошенничество в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

А пока полиция ищет кураторов.