Вологодское предприятие выпускало потенциально опасное мясо цыплят

В Вологодской области на прилавке выявили потенциально опасный продукт. Это курица, которая не прошла исследование на антибиотик.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Специалистами проведен мониторинг сервиса регистрации деклараций о соответствии Национальной системы аккредитации в отношении деятельности одного из мясоперерабатывающих предприятий Вологодской области.

В результате было обнаружено, что «Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров замороженный «Филе без кожи» не прошел исследования на содержание антибиотика бацитрацина. Это является нарушением требований технического регламента.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, продукция, подлежащая декларированию, не прошла в полном объеме необходимые лабораторные исследования.

«Таким образом, сохраняется высокий риск наличия в указанной продукции антибиотика, который может оказывать негативное воздействие на организм человека".

Предприятию-производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Принято решение о прекращении декларации о соответствии качества на указанную продукцию.