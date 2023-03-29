В Вологде на месте, где убилась женщина, поставили ограждения

В Вологде прокуратура города возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Весь город 30 января вологжанка шла по обочине дороги на улице Сергея Преминина к остановке и произошла немыслимая трагедия: из-за гололеда она не удержалась и сорвалась в водоотводную канаву. Высота была около 3 метров, вологжанка сломала позвоночник и скончалась на месте.

Начались проверки.

«В ходе проверки установлено, что тротуар в указанном месте отсутствует, движение по правой части дороги на указанном участке улично-дорожной сети осуществляться не может», - рассказали в городской прокуратуре.

Работники прокуратуры указали мэру Вологды Сергею Воропанову на необходимость принять необходимые меры безопасности на опасном участке. В итоге там появились металлические перила - чтобы жители микрорайона не добирались, рискуя жизнью, на остановку по стороне улицы, на которой отсутствует тротуар.

Законно ли отсутствие тротуара в этом месте, был ли он предусмотрен проектом, прокуратура не сообщает.