В Харовске подросток простил составителя поездов, из-за которого у него отрезали ногу

В Харовске суд прекратил уголовное дело в отношении сотрудника железной дороги, которого обвиняли в нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел днем 20 мая. Подсудимый, исполняя должностные обязанности по руководству движением состава из тепловоза и восьми платформ, заметил идущего по путям ребенока. Однако, в нарушение инструкций, мужчина не подал соответствующий сигнал машинисту тепловоза, не принял мер к остановке состава.

Около одного из домов на улице Тельмана подростка сбил поезд. В результате, мальчику ампутировали правую ногу.

Подсудимый вину признал и в содеянном раскаялся. Пострадавший ребенок и его родители заявили о примирении сторон и сказали, что не имеют к мужчине претензий. Суд прекратил уголовное дело.