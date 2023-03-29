В Тотьме будут судить главу сельпо за растрату и служебный подлог

В Тотемском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главы сельпо, обвиняемого в растрате с использованием служебного положения и служебном подлоге. Подробности сообщила пресс-служба ведомства

Как считают следователи, в 2018 и 2020 году, обвиняемый передал автомобили «ВАЗ» и «УАЗ», принадлежащие поселению, своему знакомому - за долги. Сумма ущерба составила более 72 тысяч рублей.

Помимо этого, с 2017 по 2022 год мужчина изготовил фиктивную заявку и финансовые документы для участия в проекте „Народный бюджет“» ради хищения бюджетных средств.

Обвиняемый получил 300 тысяч рублей на ремонт берега и обустройство подъездных путей к пожарному водоему в п. Гремячий, а потом похитил деньги, подделав документы о выполнении работ.

Дело пердадут в суд для рассмотрения по существу.