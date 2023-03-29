В Череповце водитель взыскал с эвакуаторщиков ущерб

В городе металлургов суд рассмотрел иск местного жителя о взыскании ущерба с эвакуаторщиков, которые повредили его автомобиль. Подробности дела сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

В суде истец рассказал, что его автомобиль «Haval» увезли на спецстоянку эвакуатором, принадлежащим муниципальному казённому учреждению. Однако в процессе машину повредили из-за резкого торможения эвакуатора. Повреждения зафиксировали в акте возврата задержанного авто.

При этом эвакуаторщики отказалось добровольно возмещать ущерб. На суде представитель ответчика не признал требования, сославшись на то, что машина не могла быть повреждена при таких обстоятельствах, но судебная экспертиза подтвердила точку зрения истца.

Суд взыскал с учреждения стоимость восстановительного ремонта — 107 900 рублей, утрату товарной стоимости — 15 947 рублей и судебные расходы — 18 175 рублей.