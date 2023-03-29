Мерседес протаранил трактор на вологодской трассе

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В Вологодской области "Мерседес" догнал и протаранил трактор. Произошло ДТП в Вашкинском районе, на федеральной трассе «Вологда-Медвежьегорск».

Как сообщили в областном УМВД, 28 марта в 7:35 на 170 километре автодороги А119 42-летний водитель фуры «Мерседес» врезался в трактор МТЗ, которым управлял 52-летний тракторист. Сообщается, что трактор ехал впереди грузовика в попутном направлении.

В результате столкновения никто не погиб, но водитель трактора получил травмы. У техники - серьезные кузовные повреждения.